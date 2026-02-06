Кабмін затвердив річний бюджет Пенсійного фонду: доходи і видатки зросли майже на чверть

$43.140.03
50.900.14
ukenru
09:02 • 1282 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 36106 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 39906 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 32119 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 45804 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83075 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33430 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31021 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23450 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 16077 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
3.9м/с
73%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Укрзалізниця показала повернення116 звільнених з полону українців додомуVideo5 лютого, 23:37 • 12786 перегляди
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 5048 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 7350 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11032 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 10095 перегляди
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 18735 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 36109 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 83078 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 75542 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 105509 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12428 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 15628 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25002 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28503 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 61585 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Кабмін затвердив річний бюджет Пенсійного фонду: доходи і видатки зросли майже на чверть

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік з доходами і видатками 1,26 трлн грн. Це на 23,2% більше, ніж торік, та враховує індексацію пенсій і страхових виплат.

Кабмін затвердив річний бюджет Пенсійного фонду: доходи і видатки зросли майже на чверть

Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік, з доходами і видатками на рівні 1,26 трлн грн, що на майже чверть (23,2%) більше, ніж торік, пише УНН з посиланням на дані ПФУ.

Деталі

Ухваленою 5 лютого постановою Кабмін визначив:

  • доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн, у тому числі:  1 001,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;  63,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;  197,6 млрд грн – кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України;
    • видатки бюджету передбачені в сумі 1 263,3 млрд грн і враховують, у тому числі проведення у 2026 році індексації пенсій і страхових виплат, та перерахунків інших виплат. 

      Бюджет враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, що розподілені за джерелами їх виплати (фінансування) з урахуванням відповідної постанови уряду на загальну суму 2 млрд грн.

      "Бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік є збалансованим", - зазначили у ПФУ.

      Доповнення

      7 вересня 2025 року Кабмін ухвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік з доходами в 1 025,2 млрд грн і видатками в 1 020,9 млрд грн.

      Юлія Шрамко

      ПолітикаФінанси
      Державний бюджет
      Пенсійний вік
      Кабінет Міністрів України
      Пенсійний фонд України