Кабмін затвердив річний бюджет Пенсійного фонду: доходи і видатки зросли майже на чверть
Київ • УНН
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік, з доходами і видатками на рівні 1,26 трлн грн, що на майже чверть (23,2%) більше, ніж торік, пише УНН з посиланням на дані ПФУ.
Деталі
Ухваленою 5 лютого постановою Кабмін визначив:
- доходи бюджету Пенсійного фонду України визначено в сумі 1 263,3 млрд грн, у тому числі:
1 001,9 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;
63,8 млрд грн – доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
197,6 млрд грн – кошти Державного бюджету України для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд України;
- видатки бюджету передбачені в сумі 1 263,3 млрд грн і враховують, у тому числі проведення у 2026 році індексації пенсій і страхових виплат, та перерахунків інших виплат.
Бюджет враховує видатки на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень, що розподілені за джерелами їх виплати (фінансування) з урахуванням відповідної постанови уряду на загальну суму 2 млрд грн.
"Бюджет Пенсійного фонду України на 2026 рік є збалансованим", - зазначили у ПФУ.
Доповнення
7 вересня 2025 року Кабмін ухвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2025 рік з доходами в 1 025,2 млрд грн і видатками в 1 020,9 млрд грн.