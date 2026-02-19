$43.290.03
Ексклюзив
15:01 • 9262 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46 • 13900 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37 • 13064 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31 • 22606 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 17572 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 28444 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 25210 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 25047 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 24208 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 18466 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Кабмін спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрямування додаткових дотацій місцевим бюджетам. Це забезпечить своєчасну виплату зарплат в освітній та соціальній сферах з 1 січня 2026 року.

Кабмін спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про першочергове спрямовання окремих додаткових дотацій місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.

Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду

- йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер.

"Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року", - підсумувала прем'єрка.

Кабмін затвердив річний бюджет Пенсійного фонду: доходи і видатки зросли майже на чверть06.02.26, 11:25 • 3804 перегляди

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Юлія Свириденко
Міністерство фінансів України
Україна