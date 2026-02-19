Кабмін спрямував додаткові дотації місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах
Київ • УНН
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрямування додаткових дотацій місцевим бюджетам. Це забезпечить своєчасну виплату зарплат в освітній та соціальній сферах з 1 січня 2026 року.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про першочергове спрямовання окремих додаткових дотацій місцевим бюджетам на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, пише УНН.
Освітяни та соцпрацівники мають отримувати зарплати вчасно і в повному обсязі. Для цього уряд першочергово спрямовує окремі додаткові дотації місцевим бюджетам у 2026 році на оплату праці в освітній і соціальній сферах. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду
Вона зазначила, що це забезпечить пріоритетну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, зокрема педагогічних і науково-педагогічних працівників, фахівців, які надають соціальні та реабілітаційні послуги, а також інших працівників цих сфер.
"Мінфін здійснюватиме моніторинг виконання місцевих бюджетів і координуватиме взаємодію з обласними військовими адміністраціями. Таким чином забезпечуємо підвищення зарплат освітянам і працівникам соцзакладів з 1 січня 2026 року", - підсумувала прем'єрка.
