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У кремлі придумали нові умови для нового раунду мирних переговорів

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

юрій ушаков заявив, що конкретної дати наступного раунду переговорів немає. Він також заперечив обговорення участі Європи.

У кремлі придумали нові умови для нового раунду мирних переговорів

Представник кремля із зовнішньої політики юрій ушаков висловив сумнів у тому, чи відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів щодо врегулювання війни рф проти України наступного місяця так, як передбачалося. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

ушаков, якого цитують російські інформаційні агенції, заявив, що москва поки що не запропонувала конкретну дату для переговорів. Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, що сподівається на проведення зустрічі в Абу-Дабі у період із 6 по 10 листопада.

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"Це також залежатиме від ситуації на полі бою та ситуації загалом. Ви можете побачити ситуацію зараз на Близькому Сході. Вона просто не дозволяє нам провести її у найближчому майбутньому. Таке моє припущення", - сказав журналістам ушаков, як вказано, маючи на увазі регіональні наслідки американо-ізраїльської війни проти Ірану.

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ушаков також заявив, що не обговорювалася присутність європейських переговорників на наступному раунді переговорів. Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції заявили минулого тижня, що Європа зіграє роль у переговорах за посередництва США між главою кремля володимиром путіним і Зеленським щодо досягнення припинення вогню.

"Про це абсолютно нічого не говориться, нічого не розглядається, - цитують ушакова. - Наразі досягнуто домовленості про поновлення тристоронніх консультацій з представниками росії, України та США".

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ушаков заявляв на вихідних, що Європу слід включити до обговорень, оскільки її позиція може мати вирішальне значення.

У коментарях, зроблених раніше 28 жовтня, ушаков заявив, що можлива участь європейських країн у переговорах не обговорювалася під час телефонної розмови путіна у вівторок з президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Юлія Шрамко

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