Представитель кремля по внешней политике юрий ушаков выразил сомнение в том, состоится ли следующий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию войны рф против Украины в следующем месяце так, как предполагалось. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

ушаков, которого цитируют российские информационные агентства, заявил, что москва пока не предложила конкретную дату переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что надеется на проведение встречи в Абу-Даби в период с 6 по 10 ноября.

Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября

"Это также будет зависеть от ситуации на поле боя и ситуации в целом. Вы можете видеть ситуацию сейчас на Ближнем Востоке. Она просто не позволяет нам провести ее в ближайшем будущем. Таково мое предположение", — сказал журналистам ушаков, как указано, имея в виду региональные последствия американо-израильской войны против Ирана.

В Кремле заявили, что мирные переговоры по Украине состоятся после 4 ноября

ушаков также заявил, что присутствие европейских переговорщиков на следующем раунде переговоров не обсуждалось. Лидеры Великобритании, Германии и Франции заявили на прошлой неделе, что Европа сыграет роль в переговорах при посредничестве США между главой кремля владимиром путиным и Зеленским по достижению прекращения огня.

"Об этом абсолютно ничего не говорится, ничего не рассматривается, — цитируют ушакова. — В настоящее время достигнута договоренность о возобновлении трехсторонних консультаций с представителями россии, Украины и США".

В Кремле заявили, что Европу не пригласят к трёхсторонним переговорам

ушаков заявлял на выходных, что Европу следует включить в обсуждения, поскольку ее позиция может иметь решающее значение.

В комментариях, сделанных ранее 28 октября, ушаков заявил, что возможное участие европейских стран в переговорах не обсуждалось во время телефонного разговора путина во вторник с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.