У росії атакували один із найбільших НПЗ, який постачає пальне для військової авіації

У російському ярославлі внаслідок атаки безпілотників, імовірно, загорівся нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС", який входить до п'ятірки найбільших НПЗ росії та постачає пальне, зокрема, для військових потреб. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз фото та відео очевидців, пише УНН.

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За даними видання, місцеві жителі повідомляли про потужні вибухи та пожежу на території підприємства. Перед цим у ярославській області оголошували загрозу атаки безпілотників.

OSINT-аналітик ASTRA, вивчивши отримані від очевидців матеріали, визначив, що пожежа виникла саме на заводі "Славнефть-ЯНОС" у ярославлі.

Чим важливий атакований НПЗ

ярославський нафтопереробний завод працює з 1961 року. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік, або приблизно 300 тисяч барелів на добу.

Підприємство належить компанії "Славнефть", яку спільно контролюють "Роснефть" і "Газпром нефть".

Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут, авіаційний гас та інші нафтопродукти. Серед споживачів його продукції – аеропорти та підприємства російського військово-промислового комплексу.

Це вже не перша атака на підприємство. 28 серпня 2026 року було пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-4, а після удару 17 вересня – установку АВТ-3, на яку припадає близько 40% загальної потужності заводу. Тоді підприємство призупиняло роботу.

Масштаби пошкоджень після нової атаки наразі невідомі.

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