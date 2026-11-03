У санкт-петербурзі виник дефіцит дизеля після термінового експорту російського пального до США
Київ • УНН
Дизель доступний менш ніж на 40% АЗС санкт-петербурга проти 70% наприкінці жовтня. Водії стоять у чергах, а продаж обмежили.
У санкт-петербурзі різко скоротилася кількість автозаправних станцій, де можна придбати дизельне пальне. Дефіцит виник на тлі термінового експорту російського пального до США в межах домовленостей Дональда Трампа та володимира путіна, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
За даними сервісу "ГдеБенз", які проаналізував економіст Яніс Клюге, дизель зараз доступний менш ніж на 40% заправок міста. Наприкінці жовтня цей показник становив близько 70%.
У ленінградській області приватні АЗС обмежили продаж дизеля до 30–50 літрів на автомобіль. У санкт-петербурзі водії змушені стояти в чергах до 40 хвилин.
Чому виник дефіцит пального
Клюге припускає, що причиною стали логістичні проблеми через поспішне відправлення російського дизеля до США через балтійський порт Приморськ.
У межах домовленостей Вашингтона та москви на американський і світовий ринки має надійти понад 2 млн тонн російського пального.
Проблеми з дизелем також зафіксували у Свердловській і Тамбовській областях. Зокрема, у Тамбовській області пальне було відсутнє на 29 із 214 заправок.
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