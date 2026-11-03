В Санкт-Петербурге возник дефицит дизельного топлива после срочного экспорта российского горючего в США

В Санкт-Петербурге резко сократилось количество автозаправочных станций, где можно приобрести дизельное топливо. Дефицит возник на фоне срочного экспорта российского топлива в США в рамках договорённостей Дональда Трампа и владимира путина, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

По данным сервиса "ГдеБенз", которые проанализировал экономист Янис Клюге, дизель сейчас доступен менее чем на 40% заправок города. В конце октября этот показатель составлял около 70%.

В Ленинградской области частные АЗС ограничили продажу дизеля до 30–50 литров на автомобиль. В Санкт-Петербурге водители вынуждены стоять в очередях до 40 минут.

Почему возник дефицит топлива

Клюге предполагает, что причиной стали логистические проблемы из-за поспешной отправки российского дизеля в США через балтийский порт Приморск.

В рамках договорённостей Вашингтона и Москвы на американский и мировой рынки должно поступить более 2 млн тонн российского топлива.

Проблемы с дизелем также зафиксировали в Свердловской и Тамбовской областях. В частности, в Тамбовской области топливо отсутствовало на 29 из 214 заправок.

В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ