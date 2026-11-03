В Санкт-Петербурге возник дефицит дизельного топлива после срочного экспорта российского горючего в США
Киев • УНН
Дизельное топливо доступно менее чем на 40% АЗС Санкт-Петербурга по сравнению с 70% в конце октября. Водители стоят в очередях, а продажу ограничили.
В Санкт-Петербурге резко сократилось количество автозаправочных станций, где можно приобрести дизельное топливо. Дефицит возник на фоне срочного экспорта российского топлива в США в рамках договорённостей Дональда Трампа и владимира путина, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
По данным сервиса "ГдеБенз", которые проанализировал экономист Янис Клюге, дизель сейчас доступен менее чем на 40% заправок города. В конце октября этот показатель составлял около 70%.
В Ленинградской области частные АЗС ограничили продажу дизеля до 30–50 литров на автомобиль. В Санкт-Петербурге водители вынуждены стоять в очередях до 40 минут.
Почему возник дефицит топлива
Клюге предполагает, что причиной стали логистические проблемы из-за поспешной отправки российского дизеля в США через балтийский порт Приморск.
В рамках договорённостей Вашингтона и Москвы на американский и мировой рынки должно поступить более 2 млн тонн российского топлива.
Проблемы с дизелем также зафиксировали в Свердловской и Тамбовской областях. В частности, в Тамбовской области топливо отсутствовало на 29 из 214 заправок.
В российской Нижегородской области ограничили продажу бензина до 40 литров после удара по НПЗ02.11.26, 01:37 • 15993 просмотра