В России атаковали один из крупнейших НПЗ, который поставляет топливо для военной авиации
Киев • УНН
После атаки беспилотников на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле вспыхнул пожар. Масштабы повреждений пока неизвестны.
В российском Ярославле в результате атаки беспилотников, предположительно, загорелся нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС", который входит в пятерку крупнейших НПЗ России и поставляет топливо, в частности, для военных нужд. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ фото и видео очевидцев, пишет УНН.
Детали
По данным издания, местные жители сообщали о мощных взрывах и пожаре на территории предприятия. Перед этим в Ярославской области объявляли угрозу атаки беспилотников.
OSINT-аналитик ASTRA, изучив полученные от очевидцев материалы, определил, что пожар возник именно на заводе "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.
Чем важен атакованный НПЗ
Ярославский нефтеперерабатывающий завод работает с 1961 года. Его мощность составляет около 15 млн тонн нефти в год, или примерно 300 тысяч баррелей в сутки.
Предприятие принадлежит компании "Славнефть", которую совместно контролируют "Роснефть" и "Газпром нефть".
Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин и другие нефтепродукты. Среди потребителей его продукции — аэропорты и предприятия российского военно-промышленного комплекса.
Это уже не первая атака на предприятие. 28 августа 2026 года была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-4, а после удара 17 сентября — установка АВТ-3, на которую приходится около 40% общей мощности завода. Тогда предприятие приостанавливало работу.
Масштабы повреждений после новой атаки пока неизвестны.
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