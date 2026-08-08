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Новая Зеландия ввела новые санкции против россии после решения Сената США

Киев • УНН

 • 4622 просмотра

Новая Зеландия объявила о 36-м пакете санкций против россии, который распространяется на 33 физических лица и организации, в частности за кибердеятельность и причастность к похищению украинских детей. Решение принято после поддержки США законопроекта об усилении давления на россию.

Новая Зеландия ввела новые санкции против россии после решения Сената США

Новая Зеландия объявила об очередном пакете санкций против россии, а также лиц и организаций, поддерживающих её войну против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Это уже 36-й пакет санкций Новой Зеландии против россии с начала полномасштабного вторжения. Новые ограничения коснутся 33 физических и юридических лиц.

Особое внимание в новом пакете уделили кибердеятельности, а также лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению, похищению и перевоспитанию украинских детей на временно оккупированных территориях.

"Детей никогда нельзя использовать как инструмент войны. Новая Зеландия остаётся глубоко обеспокоенной попытками похищения и перевоспитания украинских детей в рамках принудительных государственных программ", – заявил Питерс.

Новые санкции после решения Сената США

Решение Веллингтона было принято вскоре после того, как Сенат США поддержал масштабный законопроект об усилении экономического давления на россию.

Сенат США поддержал закон о "адских" санкциях против рф и Ирана — СМИ07.08.26, 20:30 • 5412 просмотров

Документ предусматривает возможность введения дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Потенциально под удар могут попасть, в частности, крупные покупатели российских энергоносителей – Китай и Индия.

Таким образом, санкционное давление на россию постепенно выходит за рамки ограничений непосредственно против российских компаний и граждан. США и их партнёры пытаются влиять также на государства, которые продолжают покупать российские энергоносители и тем самым обеспечивают поступления в бюджет рф.

Новая Зеландия уже ввела более 2 тысяч санкций

С марта 2022 года Новая Зеландия внесла в санкционные списки более 2 тысяч физических и юридических лиц, а также судов, связанных с россией. Помимо персональных ограничений, страна ввела ряд торговых мер против рф.

ЕС ввёл новые санкции против россии из-за усиления ударов рф по Украине - кто в списке07.08.26, 13:55 • 26368 просмотров

Андрей Тимощенков

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