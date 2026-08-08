Новая Зеландия ввела новые санкции против россии после решения Сената США
Киев • УНН
Новая Зеландия объявила о 36-м пакете санкций против россии, который распространяется на 33 физических лица и организации, в частности за кибердеятельность и причастность к похищению украинских детей. Решение принято после поддержки США законопроекта об усилении давления на россию.
Новая Зеландия объявила об очередном пакете санкций против россии, а также лиц и организаций, поддерживающих её войну против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Это уже 36-й пакет санкций Новой Зеландии против россии с начала полномасштабного вторжения. Новые ограничения коснутся 33 физических и юридических лиц.
Особое внимание в новом пакете уделили кибердеятельности, а также лицам и организациям, причастным к принудительному перемещению, похищению и перевоспитанию украинских детей на временно оккупированных территориях.
"Детей никогда нельзя использовать как инструмент войны. Новая Зеландия остаётся глубоко обеспокоенной попытками похищения и перевоспитания украинских детей в рамках принудительных государственных программ", – заявил Питерс.
Новые санкции после решения Сената США
Решение Веллингтона было принято вскоре после того, как Сенат США поддержал масштабный законопроект об усилении экономического давления на россию.
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Документ предусматривает возможность введения дополнительных пошлин против стран, которые покупают российские нефть и газ. Потенциально под удар могут попасть, в частности, крупные покупатели российских энергоносителей – Китай и Индия.
Таким образом, санкционное давление на россию постепенно выходит за рамки ограничений непосредственно против российских компаний и граждан. США и их партнёры пытаются влиять также на государства, которые продолжают покупать российские энергоносители и тем самым обеспечивают поступления в бюджет рф.
Новая Зеландия уже ввела более 2 тысяч санкций
С марта 2022 года Новая Зеландия внесла в санкционные списки более 2 тысяч физических и юридических лиц, а также судов, связанных с россией. Помимо персональных ограничений, страна ввела ряд торговых мер против рф.
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