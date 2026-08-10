Канада ввела санкции против "Streit Group", которая поставляет военную технику росгвардии

Канада ввела санкции против оборонной компании "Streit Group" из-за поставок продукции российскому военно-промышленному комплексу, в частности бронемашин росгвардии. Об этом говорится в релизе правительства Канады, передает УНН.

"Сегодня министр иностранных дел Анита Ананд объявила, что Канада вводит санкции против компании "Streit Group" в соответствии с Положением о специальных экономических мерах", — говорится в сообщении.

Как отмечается, "Streit Group" — это оборонный производитель, выпускающий бронированные транспортные средства и другое военное оборудование.

"Канада вводит санкции против этой компании на основании многочисленных достоверных сообщений, подтверждающих, что произведенные ею бронемашины используются Национальной гвардией России (Росгвардией), которая участвует в продолжающейся войне России против Украины. Имея в прошлом опыт поддержки российского военно-промышленного комплекса путем поставок оборонной продукции российским субъектам, "Streit Group" продолжает подпитывать российскую военную машину и необоснованную и неоправданную войну режима Путина против Украины", — добавили в правительстве Канады.

В канадском правительстве подчеркнули, что "объявленные сегодня санкции уменьшат военный потенциал России в войне против Украины, нарушив и ограничив возможности "Streit Group" поставлять военные технологии и оборудование в россию".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига приветствовал решение Канады.

"Спасибо министру иностранных дел Канады Аниты Ананд и Канаде за это важное решение. За поддержку российской военной машины должна быть установлена цена. Каждая компания, поставляющая технологии, оборудование или комплектующие для российского военно-промышленного комплекса, помогает поддерживать агрессивную войну рф против Украины и должна нести за это ответственность. Санкции действуют тогда, когда они последовательны и скоординированы. Мы должны и дальше повышать цену российской агрессии и вводить санкции против тех, кто помогает поддерживать работу ее военной машины", — написал Сибига в X.

Дополнение

Streit Group основана в 1992 году эмигрантом из россии Германом Гуторовым, который начинал с импорта в рф американских инкассаторских машин.

В 2009 году компания начала свою деятельность в рф, которую не прекратила после начала российского вторжения.

В сентябре 2018 года стало известно о приобретении лицензии на выпуск российского бронеавтомобиля ГАЗ-2330 "Тигр".

В декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередной пакет антироссийских санкций, который, в частности, касался Streit Group.

Кроме того, компания занималась производством бронетехники для Украины. Так, в 2014 году Украина получила около 150 бронеавтомобилей KrAZ Spartan, KrAZ Cougar, KrAZ Cobra от компании в результате закупки и производства по лицензии.

Напомним

Новая Зеландия объявила об очередном пакете санкций против России и лиц и организаций, поддерживающих ее войну против Украины.