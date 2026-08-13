ЕС и союзники осудили Иран за казни протестующих
Киев • УНН
Группа из 32 стран, включая 29 европейских государств, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, осудила Иран за вынесение смертных приговоров участникам протестов. С начала года в Иране казнили по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.
Группа из 32 стран, среди которых 29 европейских государств, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, осудила Иран за применение смертной казни в отношении участников протестов. Совместное заявление обнародовало Министерство иностранных дел Германии, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
В заявлении страны призвали Тегеран уважать право граждан на свободу слова и мирные собрания, а также реагировать на требования протестующих об изменениях.
Народ Ирана должен иметь возможность свободно осуществлять свои права на свободу слова и мирные собрания без страха. Мы также призываем Иран прислушаться к голосу своего народа, который требует изменений, и предпринять значительные шаги для обеспечения уважения прав человека
По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с 19 марта в Иране казнили по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Среди них 27 человек были связаны с антиправительственными протестами, состоявшимися в начале года.
Количество казней в Иране продолжает расти
Правозащитный центр Абдоррахмана Бороманда заявляет, что общее количество казней в Иране с начала 2026 года уже достигло 916, из них 15 произошли только в августе.
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Европейская служба внешних действий еще в апреле назвала масштабы применения смертной казни в Иране "ужасающими" и призвала власти освободить людей, задержанных во время протестов.
Новые казни происходят на фоне усиления давления на иранские власти после масштабных антиправительственных протестов и войны между США, Израилем и Ираном.
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