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ЕС и союзники осудили Иран за казни протестующих

Киев • УНН

 • 816 просмотра

Группа из 32 стран, включая 29 европейских государств, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, осудила Иран за вынесение смертных приговоров участникам протестов. С начала года в Иране казнили по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.

ЕС и союзники осудили Иран за казни протестующих

Группа из 32 стран, среди которых 29 европейских государств, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, осудила Иран за применение смертной казни в отношении участников протестов. Совместное заявление обнародовало Министерство иностранных дел Германии, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В заявлении страны призвали Тегеран уважать право граждан на свободу слова и мирные собрания, а также реагировать на требования протестующих об изменениях.

Народ Ирана должен иметь возможность свободно осуществлять свои права на свободу слова и мирные собрания без страха. Мы также призываем Иран прислушаться к голосу своего народа, который требует изменений, и предпринять значительные шаги для обеспечения уважения прав человека

- говорится в совместном заявлении.

По данным Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, с 19 марта в Иране казнили по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Среди них 27 человек были связаны с антиправительственными протестами, состоявшимися в начале года.

Количество казней в Иране продолжает расти

Правозащитный центр Абдоррахмана Бороманда заявляет, что общее количество казней в Иране с начала 2026 года уже достигло 916, из них 15 произошли только в августе.

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Европейская служба внешних действий еще в апреле назвала масштабы применения смертной казни в Иране "ужасающими" и призвала власти освободить людей, задержанных во время протестов.

Новые казни происходят на фоне усиления давления на иранские власти после масштабных антиправительственных протестов и войны между США, Израилем и Ираном.

В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов - СМИ19.07.26, 18:59 • 6778 просмотров

Степан Гафтко

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