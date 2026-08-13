ЕС и союзники осудили Иран за казни протестующих

Группа из 32 стран, включая 29 европейских государств, Канаду, Австралию и Новую Зеландию, осудила Иран за вынесение смертных приговоров участникам протестов. С начала года в Иране казнили по меньшей мере 56 человек по обвинениям, связанным с национальной безопасностью.