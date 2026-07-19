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В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов - СМИ

Киев • УНН

 • 980 просмотра

По данным Tasnim, Эрфан Эсфандиари и Гол Мохаммад Мохаммади казнены за участие в январских демонстрациях. Число погибших во время протестов может достигать как минимум 6000 человек.

В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов - СМИ

По данным иранского полуофициального информационного агентства Tasnim, двое иранских протестующих были казнены, что свидетельствует о возможном усилении репрессий иранским режимом под прикрытием конфликта, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Эрфан Эсфандиари и Гол Мохаммад Мохаммади были казнены сегодня утром, сообщило Tasnim, за их участие в январских антиправительственных демонстрациях, которые вызвали жестокую реакцию со стороны режима.

Пока неясно, сколько людей погибло во время этих протестов, но информационное агентство Human Rights Activists News Agency (HRANA), базирующееся в США, сообщает, что погибло по меньшей мере 6000 протестующих.

Президент США Дональд Трамп тогда предупредил Тегеран, что если они применят насилие против протестующих, США "придут им на помощь". А когда через несколько недель США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Трамп призвал иранцев "воспользоваться моментом" и "вернуть" свою страну.

Такая риторика ослабла во время войны. Фактически, по данным организации Iran Human Rights (IHR), базирующейся в Осло, режим казнил по меньшей мере 47 политических заключенных, что значительно больше, чем 16 человек, казненных примерно в то же время в прошлом году.

Верховный судья Ирана утверждает, что казни отражают "законные требования народа"30.04.26, 17:58 • 4048 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Израиль
Осло
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран