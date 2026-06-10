ООН обвинила ХАМАС в казнях и пытках палестинцев в Газе

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Связанные с ХАМАС боевики и полицейские подразделения в секторе Газа совершали казни, избиения и увечья палестинцев во время войны с Израилем. Такие действия могут квалифицироваться как военные преступления. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

В документе задокументированы сотни случаев внесудебных наказаний, которые, по данным ООН, часто проводились публично для запугивания населения. Среди зафиксированных злоупотреблений – казни, преднамеренное калечение людей, переломы костей металлическими трубами и другие жестокие наказания.

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Как отмечается в отчете, поводом для таких действий становились подозрения в сотрудничестве с Израилем, хищении гуманитарной помощи, преступлениях или связях с политическими соперниками.

Что установило расследование

Комиссия ООН изучила 249 случаев, произошедших с августа 2024 года по январь 2026 года. В 108 из них люди погибли. По выводам следователей, почти четверть всех задокументированных инцидентов связаны с боевиками и полицейскими структурами ХАМАС. В докладе подчеркивается, что эти наказания не назначались судами или судьями, а исполнялись без каких-либо законных процедур.

Председатель комиссии ООН Сринивасан Муралидхар заявил, что зафиксированные нарушения происходили в условиях масштабных разрушений и длительных боевых действий в Газе. По его словам, "связанные с ХАМАС силы воспользовались вакуумом, созданным неустанными израильскими атаками и масштабными разрушениями".

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