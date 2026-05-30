ХАМАС обвинил Нетаньяху в этнических чистках из-за плана расширения контроля над Газой
Киев • УНН
Нетаньяху поручил армии увеличить контроль над сектором Газа с 60% до 70%. ХАМАС назвал это этническими чистками и нарушением условий прекращения огня.
Палестинское движение ХАМАС резко раскритиковало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении расширить контроль израильской армии над сектором Газа до 70%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Накануне Нетаньяху заявил, что поручил военным увеличить площадь территорий, находящихся под контролем Израиля в Газе. По его словам, ранее армия контролировала около 50% анклава, со временем этот показатель вырос до 60%, а теперь поставлена задача довести его до 70%.
В пятницу представители ХАМАС заявили, что намерения израильского руководства являются опасным обострением ситуации и противоречат условиям действующего режима прекращения огня.
В движении утверждают, что расширение контроля над территорией Газы приведет к дальнейшему принудительному перемещению палестинского населения. В ХАМАС охарактеризовали планы израильских властей как "этнические чистки" и попытку вытеснения жителей анклава.
Жители Газы выражают обеспокоенность
По данным агентства, опасения относительно возможных последствий новых планов Израиля выражают и жители сектора Газа. В то же время Нетаньяху не уточнил, каким образом и в какие сроки должно быть реализовано расширение контроля над территорией.
Согласно договоренностям о прекращении огня, вступившим в силу в октябре, израильские силы должны были контролировать около 53% территории сектора Газа.
