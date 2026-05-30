29 мая, 14:16 • 28032 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 34158 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 28962 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 31412 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 48711 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 62113 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 63700 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 89073 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 69082 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49624 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 22756 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 39419 просмотра
Gucci первым из модных домов стал титульным спонсором команды Формулы-1PhotoVideo28 мая, 11:21 • 45376 просмотра
Рада провалила голосование за декриминализацию порно28 мая, 09:32 • 54973 просмотра
Топ-5 идей для коротких путешествий по ТернопольщинеPhoto27 мая, 08:18 • 106659 просмотра
ХАМАС обвинил Нетаньяху в этнических чистках из-за плана расширения контроля над Газой

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Нетаньяху поручил армии увеличить контроль над сектором Газа с 60% до 70%. ХАМАС назвал это этническими чистками и нарушением условий прекращения огня.

Палестинское движение ХАМАС резко раскритиковало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении расширить контроль израильской армии над сектором Газа до 70%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Накануне Нетаньяху заявил, что поручил военным увеличить площадь территорий, находящихся под контролем Израиля в Газе. По его словам, ранее армия контролировала около 50% анклава, со временем этот показатель вырос до 60%, а теперь поставлена задача довести его до 70%.

В пятницу представители ХАМАС заявили, что намерения израильского руководства являются опасным обострением ситуации и противоречат условиям действующего режима прекращения огня.

В движении утверждают, что расширение контроля над территорией Газы приведет к дальнейшему принудительному перемещению палестинского населения. В ХАМАС охарактеризовали планы израильских властей как "этнические чистки" и попытку вытеснения жителей анклава.

Жители Газы выражают обеспокоенность

По данным агентства, опасения относительно возможных последствий новых планов Израиля выражают и жители сектора Газа. В то же время Нетаньяху не уточнил, каким образом и в какие сроки должно быть реализовано расширение контроля над территорией.

Согласно договоренностям о прекращении огня, вступившим в силу в октябре, израильские силы должны были контролировать около 53% территории сектора Газа.

Степан Гафтко

