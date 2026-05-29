Нетаньяху заявил о приказе армии Израиля захватить 70% сектора Газа
Киев • УНН
Премьер Нетаньяху заявил о контроле над 60% анклава и приказе расширить его до 70%. Операция против ХАМАС продолжается, несмотря на октябрьское прекращение огня.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил израильской армии взять под контроль 70% территории сектора Газа. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
По словам Нетаньяху, израильские силы уже контролируют около 60% анклава. Он подчеркнул, что военная операция против ХАМАС продолжается, несмотря на нестабильное прекращение огня, действующее с октября.
Мы сейчас затягиваем петлю вокруг ХАМАС. Сейчас мы контролируем 60 процентов Сектора. Мое указание – перейти к 70 процентам
Нетаньяху сделал это заявление во время конференции на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Деталей относительно сроков или дальнейших действий израильской армии он не привел.
