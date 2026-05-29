Нетаньяху заявил о приказе армии Израиля захватить 70% сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил израильской армии взять под контроль 70% территории сектора Газа. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

По словам Нетаньяху, израильские силы уже контролируют около 60% анклава. Он подчеркнул, что военная операция против ХАМАС продолжается, несмотря на нестабильное прекращение огня, действующее с октября.

Мы сейчас затягиваем петлю вокруг ХАМАС. Сейчас мы контролируем 60 процентов Сектора. Мое указание – перейти к 70 процентам