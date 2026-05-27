Израиль объявил часть южного Ливана зоной боевых действий
Армия Израиля призвала жителей юга Ливана эвакуироваться к северу от реки Захрани. Территория площадью 2000 кв. км объявлена зоной боевых действий.
Израильские военные объявили новую территорию на юге Ливана "зоной боевых действий" и призвали местных жителей эвакуироваться на север. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В заявлении армии Израиля, опубликованном в соцсети X, говорится о подготовке к дальнейшим операциям против группировки "Хезболла".
Мы советуем жителям южного Ливана эвакуироваться на север от реки Захрани, так как все районы к югу от реки считаются зоной боевых действий
Река Захрани расположена примерно в 40 километрах к северу от границы Израиля с Ливаном. Таким образом, под новые ограничения попадает значительная часть южного Ливана площадью около 2000 квадратных километров.
Заявление прозвучало после того, как Израиль во вторник нанес более 120 ударов по югу и востоку Ливана, несмотря на действующее с 16 апреля перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна должна усилить действия в Ливане для защиты северных районов Израиля от атак "Хезболлы".
