Новая Зеландия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал присоединение Новой Зеландии к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая теперь насчитывает 51 страну. Он подчеркнул, что это усиливает международное давление на россию с целью возвращения незаконно депортированных детей.