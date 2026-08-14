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Новая Зеландия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей — Сибига

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал присоединение Новой Зеландии к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая теперь насчитывает 51 страну. Он подчеркнул, что это усиливает международное давление на россию с целью возвращения незаконно депортированных детей.

Новая Зеландия присоединилась к Международной коалиции за возвращение украинских детей — Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига приветствовал присоединение Новой Зеландии к Международной коалиции за возвращение украинских детей, которая уже насчитывает 51 страну-участницу. Об этом он написал в соцсети X, пишет УНН.

Новая Зеландия стала 51-м членом Коалиции, усилив наши совместные международные усилия по возвращению домой украинских детей, незаконно депортированных и принудительно перемещённых Россией

- говорится в сообщении.

Он отметил, что с каждой новой страной, присоединяющейся к Коалиции, международное давление на Россию возрастает, а совместный призыв становится всё труднее игнорировать — украинские дети должны вернуться домой.

Сибига добавил, что их похищение и принудительное перемещение не могут стать ещё одним долгосрочным последствием российской войны.

Также глава МИД Украины поблагодарил заместителя министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса и Новую Зеландию за это важное решение и неизменную солидарность с Украиной.

Он также подчеркнул, что Украина и впредь будет усиливать давление на РФ, пока каждый украинский ребёнок не вернётся домой.

Босния и Герцеговина стала 50-м участником коалиции за возвращение украинских детей - МИД09.06.26, 19:13 • 3364 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Уинстон Питерс
Новая Зеландия
Украина