Звезда "Парка Юрского периода" и "Острых козырьков" Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет

Сэм Нилл в фильме «Парк Юрского периода». Фото: Rex Features

Звезда "Парка Юрского периода" (Jurassic Park) и "Острых козырьков" (Peaky Blinders) Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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Новозеландский актер, родившийся в Северной Ирландии, был наиболее известен своими главными ролями в блокбастерах о динозаврах и "Пианино" (The Piano), а также снялся в более чем 50 фильмах за свою карьеру.

Семья кинозвезды, который был одним из самых успешных выходцев из Новой Зеландии в Голливуде, заявила в понедельник, что его смерть была "внезапной и неожиданной".

В 2022 году Нилу поставили диагноз ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомы третьей стадии, редкого типа неходжкинской лимфомы.

После диагностики рака Нилл сказал, что сделает короткий перерыв в актерской деятельности, и в начале этого года объявил, что он здоров.

Его семья сообщила, что он умер в понедельник в Сиднее, Австралия, но не уточнила причину смерти.

"Сэм был окружен семьей и ушел с достоинством, которое характеризовало всю его жизнь", — сказали они.

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