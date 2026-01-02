$42.170.18
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
15:12 • 7768 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
11:39 • 15761 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 25438 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 20209 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 57652 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 84135 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 62583 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 56975 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 188913 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Морозні ночі та сніжні дні: якої погоди чекати в Україні у найближчі три доби

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Протягом найближчих трьох днів в Україні очікуються сніг, дощ, мороз та ожеледиця. Температура повітря коливатиметься від 0-9° морозу вночі до 4-10° тепла на півдні.

Морозні ночі та сніжні дні: якої погоди чекати в Україні у найближчі три доби

У найближчі три дні в Україні очікується сніг, дощ, мороз та ожеледиця, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Найближчої ночі в Україні, крім півдня, невеликий сніг, завтра вдень та впродовж 4-5 січня у південній частині, східних та більшості центральних областей сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах країни (крім півдня) ожеледиця 

- йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, упродовж 3 січня та вночі 4 січня на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у вихідні вночі 0-9° морозу, в Карпатах до 13°, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла; у понеділок в Україні зниження температури на 3-5°, додали в Укргідрометцентрі.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року02.01.26, 06:59 • 3208 переглядiв

Антоніна Туманова

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна