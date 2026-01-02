Морозні ночі та сніжні дні: якої погоди чекати в Україні у найближчі три доби

У найближчі три дні в Україні очікується сніг, дощ, мороз та ожеледиця, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Найближчої ночі в Україні, крім півдня, невеликий сніг, завтра вдень та впродовж 4-5 січня у південній частині, східних та більшості центральних областей сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах країни (крім півдня) ожеледиця - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, упродовж 3 січня та вночі 4 січня на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.

Температура у вихідні вночі 0-9° морозу, в Карпатах до 13°, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-10° тепла; у понеділок в Україні зниження температури на 3-5°, додали в Укргідрометцентрі.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року