Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 35129 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 52510 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 43657 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 41805 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 146752 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 144002 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 51665 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 43647 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37261 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30113 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.7м/с
83%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 11 січня, 20:06 • 8192 перегляди
Трамп відмовився від розгортання Національної гвардії у великих містах США1 січня, 20:39 • 4262 перегляди
Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року1 січня, 21:41 • 3374 перегляди
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна1 січня, 22:32 • 5476 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні23:07 • 13526 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 23651 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 41530 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 146753 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 84665 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 110636 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кім Чен Ин
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Таллінн
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 26352 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 34962 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 35689 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 84672 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 34884 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Truth Social
Золото
Фільм

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року

Київ • УНН

 • 80 перегляди

2 січня більшість території України очікує хмарна погода. На півночі та заході країни прогнозують невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року

У п'ятницю, 2 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, у північних та більшості західних областей очікується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях та в Криму 2-7° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сніжитиме. Температура повітря -1°...+1°.

Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія31.12.25, 12:05 • 20404 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Україна