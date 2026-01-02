Україну накриє хмарна погода зі снігом та ожеледицею: прогноз на другий день 2026 року
Київ • УНН
2 січня більшість території України очікує хмарна погода. На півночі та заході країни прогнозують невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
У п'ятницю, 2 січня, на більшості території України буде хмарно. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, у північних та більшості західних областей очікується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях та в Криму 2-7° тепла
У Києві та області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, сніжитиме. Температура повітря -1°...+1°.
