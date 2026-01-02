Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз на второй день 2026 года
Киев • УНН
2 января большинство территории Украины ожидает облачная погода. На севере и западе страны прогнозируют небольшой снег, на дорогах гололедица.
В пятницу, 2 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в северных и большинстве западных областей ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях и в Крыму 2-7° тепла
В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, будет снежить. Температура воздуха -1°...+1°.
