1 января, 13:04 • 34986 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 52208 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 43499 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 41654 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 146471 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 143764 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 51606 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 43604 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 37245 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30099 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Эксклюзивы
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз на второй день 2026 года

Киев • УНН

 • 12 просмотра

2 января большинство территории Украины ожидает облачная погода. На севере и западе страны прогнозируют небольшой снег, на дорогах гололедица.

Украину накроет облачная погода со снегом и гололедицей: прогноз на второй день 2026 года

В пятницу, 2 января, на большей части территории Украины будет облачно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в северных и большинстве западных областей ожидается небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях и в Крыму 2-7° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность, будет снежить. Температура воздуха -1°...+1°.

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Украина