Правительство одобрило новую программу помощи "Теплая зима": кто получит 6500 гривен на ребенка

Кабинет министров на своем заседании 26 ноября принял постановление о запуске новой программы зимней поддержки украинских семей - «Теплая зима». В декабре малообеспеченные семьи и ВПЛ, в семьях которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат по 6500 грн на каждого ребенка для приобретения зимних вещей. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль указал, что правительство осуществило первые шаги по внедрению комплексного пакета «Зимней поддержки» для украинских семей. Одним из приоритетных направлений программы является защита украинских детей

Детский компонент «Зимней поддержки» включает ряд позиций. Среди них - программа «Теплая зима»: единовременная денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой. Сегодня принимаем соответствующее постановление, которое дает старт этой программе - заявил Шмыгаль.

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