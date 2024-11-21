Более 100 тысяч украинцев получили помощь от ЮНИСЕФ на зиму: кто и сколько
Киев • УНН
ЮНИСЕФ и Минреинтеграции выплатили по 21 800 гривен более чем 103 тысячам украинцев в прифронтовых областях. Помощь получили семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии соприкосновения.
Более 103 тысячи украинцев, проживающих на прифронтовых областях, получили помощь для прохождения зимы в 21 800 гривен, сообщили в Минреинтеграции, передает УНН.
В ведомстве рассказали, что сейчас продолжаются выплаты в рамках совместного проекта Минреинтеграции и ЮНИСЕФ по поддержке семей с детьми на прифронтовых территориях Украины.
Сейчас денежную помощь в размере 21 800 гривен, а с ней и уверенность в том, что проведут эту зиму в тепле, уже получили 103 358 человек, включая 44 024 детей
Финансовую поддержку для удовлетворения потребностей в осенне-зимний период предоставляют семьям с детьми, проживающим в 30-километровой зоне от линии соприкосновения в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Запорожской и Херсонской областях.
С недавних пор к этому перечню добавилась еще и Черниговщина.
Дополнение
На указанный проект ЮНИСЕФ выделил более 260 миллионов гривен.
Всего в рамках программы мерами поддержки по подготовке к зиме 2024/2025 планируется охватить до 60 тысяч жителей прифронтовых территорий.
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