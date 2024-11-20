ВПП ООН приняла промежуточный план помощи Украине на более чем 2 млрд долларов
Киев • УНН
ВПП ООН утвердила стратегический план помощи Украине на 2025-2027 годы с бюджетом $2,1 млрд. План включает гуманитарную помощь, разминирование и поддержку экспорта сельхозпродукции.
Всемирная продовольственная программа ООН утвердила промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы. План включает гуманитарную помощь, разминирование и поддержку экспорта сельхозпродукции. Об этом сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 млрд долларов
По его словам, план предусматривает предоставление гуманитарной помощи, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
Напомним
Генсек ООН Гутерреш заявлял, что 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, большинство из них - женщины и дети.
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру. МЭА прогнозирует дефицит электроэнергии до 6 ГВт.