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ВПП ООН приняла промежуточный план помощи Украине на более чем 2 млрд долларов

ВПП ООН приняла промежуточный план помощи Украине на более чем 2 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 1876 просмотра

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ВПП ООН утвердила стратегический план помощи Украине на 2025-2027 годы с бюджетом $2,1 млрд. План включает гуманитарную помощь, разминирование и поддержку экспорта сельхозпродукции.

Всемирная продовольственная программа ООН утвердила промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы. План включает гуманитарную помощь, разминирование и поддержку экспорта сельхозпродукции. Об этом сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН

Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 млрд долларов

- написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, план предусматривает предоставление гуманитарной помощи, поддержку общественного населения, продолжение процесса разминирования и поддержку экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.

Напомним 

Генсек ООН Гутерреш заявлял, что 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, большинство из них - женщины и дети.

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины из-за атак рф на энергетическую инфраструктуру. МЭА прогнозирует дефицит электроэнергии до 6 ГВт. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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