ООН: 15 млн українців потребують гуманітарної допомоги

В Україні гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів людей, понад половина з них - це жінки та діти, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, передає УНН із посиланням на сайт ООН.

Гутерреш засудив всі напади на цивільних осіб і цивільні об’єкти – "де б вони не відбувалися і хто б не відповідальний". Він вказав, що всі вони повинні негайно зупинитися.

Генсек ООН також наголосив, що Організація Об'єднаних Націй продовжує брати участь у роботі найбільшого міжнародного представництва в Україні.

Лише цього року разом із нашими партнерами ми надали життєво необхідну допомогу більш ніж 6,2 мільйонам людей. Але нам потрібна підтримка міжнародної спільноти. В Україні гуманітарної допомоги потребують 15 мільйонів людей - більше половини з них жінки та діти - заявив Гутерреш.

Втім, за його словами, наразі профінансовано менше половини плану ООН із гуманітарного реагування на 2024 рік. Тому Генсек ООН закликав донорів допомогти Організації продовжити роботу на місцях.

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Останніми тижнями ми спостерігаємо відновлення підбурювальної риторики та інцидентів навколо ядерних об'єктів, зокрема на Запорізькій атомній електростанції та, що викликає тривогу, на Курській атомній електростанції в російській федерації. Я високо оцінюю діяльність Міжнародного агентства з атомної енергії, зокрема його критично важливу присутність на ядерних об'єктах України, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку і захист. Я настійно закликаю всі сторони діяти відповідально і уникати будь-яких заяв або дій, які можуть ще більше дестабілізувати і без того напружену обстановку - заявив Гутерреш.

За даними ООН, внаслідок широкомасштабного вторгнення в Україну загинуло понад 11 000 мирних жителів. "Що довше триває ця трагічна війна, то вищий ризик ескалації та поширення конфлікту. Це не тільки відіб'ється на регіоні, а й посилить глобальну напруженість і розбіжності - в той час, коли наш світ відчайдушно потребує тіснішої співпраці та колективних дій. Ми повинні покласти край стражданням і розірвати порочне коло насильства заради українського народу, російського народу і всього світу", - резюмував Гутерреш.

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