Війна росії проти України буде завершена не тому, що хтось втомився, а тому що запрацює Статут ООН - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна росії проти України завершиться тому, що запрацює Статут ООН, а росію необхідно примусити до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН. Про це Зеленський заявив під час виступу на Радбезі ООН, передає кореспондент УНН.

Одного дня в цьому залі неодмінно скажуть, що війна росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута – по-справжньому завершена. І це станеться не тому, що хтось втомився від війни. Не тому, що хтось щось виторгував у путіна. Війна росії проти України завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Він має запрацювати. Наше українське право на самооборону має взяти гору. Наша співпраця з народами світу, які цінують життя так само, як і ми. Наша територіальна цілісність. Наш суверенітет, незалежність нашої країни. Ми захищаємо те, що кожна нація, безумовно, хотіла б захистити для себе. І те, що Статут ООН гарантує для всіх. І саме росія завжди має брехати, щоб виправдати свою війну. Не ми. росія не може посилатися на Статут ООН, щоб пояснити те, що вона робить проти нас, проти України, народу України. Власне, у свій збочений спосіб, у своєму спотвореному світі вона таки посилається на Статут, але це просто безумство,

Він зазначив, що росія зберігала мовчання, бо не могла пояснити, чому нещодавно російська ракета влучила в судно із зерном, що прямувало до єгипетського порту через Чорне море, а також росія або мовчить, або бреше про те, чому її дрони й ракети виявляють у повітряному просторі Польщі, Молдови, Румунії.

Щодня українці зазнають поранень і гинуть. Щодня. Сьогодні знову російські бомби влучили в житлові будинки. Навіть звичайний хлібозавод став мішенню. Що такого загрозливого для росії у виробництві хліба? путін не має відповіді. І росія ніколи не має чесної відповіді на запитання, чому її армія вбиває дітей в Україні, "перемагає" школи й лікарні, б'ється не за справедливість, а за знеструмлення сусідньої нації. путіну нічого сказати, якщо запитати в нього, чому він намагається втягнути білорусь у війну, чому його пропагандисти погрожують народам Кавказу чи Центральної Азії, або чому росія інвестує найбільше не в розвиток людства, а в ненависть. У росії немає жодної законної причини – абсолютно – для того, щоб робити Іран і Північну Корею де-факто спільниками у своїй злочинній війні у Європі, коли їхня зброя вбиває нас, вбиває українців і допомагає Путіну красти нашу землю в нашого народу,

Удар рф по Харкову: ворог скинув авіабомбу на хлібзавод, одна людина загинула і 8 отримали поранення

Також Президент додав, що дехто у світі хоче говорити з путіним.

Ми знаємо це. Зустрічатись, говорити, спілкуватись. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну й терор лише задля того, щоб ніхто не подумав, що він не мав рації? Це теж безумство. З першої секунди цієї війни росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН. Кожне зруйноване українське місто, кожне спалене село – а їх уже сотні й сотні – є доказом того, що росія скоює міжнародний злочин. І саме тому ця війна не може просто "вщухнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей. путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам. росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН,