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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война россии против Украины будет завершена не потому, что кто-то устал, а потому что заработает Устав ООН - Зеленский

Война россии против Украины будет завершена не потому, что кто-то устал, а потому что заработает Устав ООН - Зеленский

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 20:39  •  2986 просмотра

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Президент Украины заявил, что война с россией закончится из-за действия Устава ООН, а не из-за усталости. Зеленский отметил необходимость принудить россию к миру как единственного агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война россии против Украины завершится потому, что заработает Устав ООН, а россию необходимо принудить к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Совбезе ООН, передает корреспондент УНН.

Однажды в этом зале непременно скажут, что война россии против Украины завершена: не заморожена, не приостановлена, не забыта - по-настоящему завершена. И это произойдет не потому, что кто-то устал от войны. Не потому, что кто-то что-то выторговал у путина. Война россии против Украины завершится потому, что заработает Устав ООН. Он должен заработать. Наше украинское право на самооборону должно взять верх. Наше сотрудничество с народами мира, которые ценят жизнь так же, как и мы. Наша территориальная целостность. Наш суверенитет, независимость нашей страны. Мы защищаем то, что каждая нация, безусловно, хотела бы защитить для себя. И то, что Устав ООН гарантирует для всех. И именно россия всегда должна врать, чтобы оправдать свою войну. Не мы. Россия не может ссылаться на Устав ООН, чтобы объяснить то, что она делает против нас, против Украины, народа Украины. Собственно, в свой извращенный способ, в своем искаженном мире она таки ссылается на Устав, но это просто безумие,

- сказал Зеленский.

Он отметил, что россия хранила молчание, потому что не могла объяснить, почему недавно российская ракета попала в судно с зерном, которое направлялось в египетский порт через Черное море, а также россия или молчит, или врет о том, почему ее дроны и ракеты обнаруживают в воздушном пространстве Польши, Молдовы, Румынии.

Ежедневно украинцы получают ранения и погибают. Каждый день. Сегодня снова российские бомбы попали в жилые дома. Даже обычный хлебозавод стал мишенью. Что такого угрожающего для россии в производстве хлеба? Путин не имеет ответа. И у россии никогда нет честного ответа на вопрос, почему ее армия убивает детей в Украине, "побеждает" школы и больницы, сражается не за справедливость, а за обесточивание соседней нации. путину нечего сказать, если спросить у него, почему он пытается втянуть Беларусь в войну, почему его пропагандисты угрожают народам Кавказа или Центральной Азии, или почему россия инвестирует больше всего не в развитие человечества, а в ненависть. У России нет ни одной законной причины - абсолютно - для того, чтобы делать Иран и Северную Корею де-факто сообщниками в своей преступной войне в Европе, когда их оружие убивает нас, убивает украинцев и помогает путину воровать нашу землю у нашего народа,

- добавил Зеленский.

Удар рф по Харькову: враг сбросил авиабомбу на хлебозавод, один человек погиб и 8 получили ранения24 сентября 2024, 15:40 • 11207 просмотров

Также Президент добавил, что кое-кто в мире хочет говорить с Путиным.

Мы знаем это. Встречаться, говорить, общаться. Но что именно они могут от него услышать? Что он расстроен, потому что мы реализуем свое право защищать наших людей? Или что он хочет продолжать войну и террор только для того, чтобы никто не подумал, что он был не прав? Это тоже безумие. С первой секунды этой войны россия делает то, что никоим образом нельзя оправдать согласно Уставу ООН. Каждый разрушенный украинский город, каждое сожженное село - а их уже сотни и сотни - является доказательством того, что россия совершает международное преступление. И именно поэтому эта война не может просто "утихнуть". Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимы действия. И я благодарен всем нациям, которые действительно помогают способом, спасающим жизни наших людей. путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам. россию можно только принудить к миру. И именно это нужно - принудить россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН,

- резюмировал глава государства.

Напомним

Президент Украины Зеленский заявил, что россия намерена атаковать три атомные электростанции в Украине. По словам Зеленского, у власти есть информация и доказательства этих планов.

Павел Башинский

Павел Башинский

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