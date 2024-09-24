Удар рф по Харькову: враг сбросил авиабомбу на хлебозавод, один человек погиб и 8 получили ранения

Оккупанты нанесли удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове, один человек погиб, восемь пострадали. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

«Враг также нанес удар по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Один человек погиб. Восемь пострадали», - сообщил Синегубов.

По его словам, обстрел осуществлен авиабомбой ФАБ-500.

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