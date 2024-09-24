Самой молодой раненой 17 лет: в Харькове уже 31 пострадавший в результате российской атаки

В результате российского удара по жилым районам Харькова пострадали уже более 30 человек. Кроме того, есть информация о по меньшей мере трех погибших. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

До тридцати одного возросло количество пострадавших от сегодняшнего террористического удара по Харькову. Еще три человека погибли - заявил Терехов.

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Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо людей в тяжелом. Три человека находятся в операционных.

Самая молодая травмированная - девушка 17 лет. Самой старшей - 87 лет. Всем оказывается необходимая медпомощь - рассказал Синегубов.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову и заявил, что россия это страна террористы, которая ежедневно подтверждает это своими собственными действиями.