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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самой молодой раненой 17 лет: в Харькове уже 31 пострадавший в результате российской атаки

Самой молодой раненой 17 лет: в Харькове уже 31 пострадавший в результате российской атаки

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 15:09  •  10152 просмотра

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В результате российского обстрела жилых районов Харькова пострадал 31 человек, трое погибли. Среди раненых - 17-летняя девушка и 87-летняя женщина, четверо в тяжелом состоянии.

В результате российского удара по жилым районам Харькова пострадали уже более 30 человек. Кроме того, есть информация о по меньшей мере трех погибших. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

До тридцати одного возросло количество пострадавших от сегодняшнего террористического удара по Харькову. Еще три человека погибли

- заявил Терехов. 

Дополнение

Как заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов подавляющее большинство пострадавших в среднем состоянии. Четверо людей в тяжелом. Три человека находятся в операционных.

Самая молодая травмированная - девушка 17 лет. Самой старшей - 87 лет. Всем оказывается необходимая медпомощь

- рассказал Синегубов. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову и заявил, что россия это страна террористы, которая ежедневно подтверждает это своими собственными действиями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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