Наймолодшій пораненій 17 років: у Харкові вже 31 постраждалий внаслідок російської атаки
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу житлових районів Харкова постраждало 31 людина, троє загинули. Серед поранених - 17-річна дівчина та 87-річна жінка, четверо у важкому стані.
Внаслідок російського удару по житлових районах Харкова постраждало вже понад 30 людей. Окрім того, є інформація про щонайменше трьох загиблих. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Деталі
До тридцяти одного зросла кількість постраждалих від сьогоднішнього терористичного удару по Харкову. Ще троє людей загиблі
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Як заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних.
Наймолодша травмована — дівчина 17 років. Найстаршій — 87 років. Всім надається необхідна меддопомога
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову і заявив, що росія це країна терористи, яка щодня підтверджує це своїми власними діями.