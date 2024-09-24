Зеленський про удар рф по Харкову: відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих, рятувальна операція триває
Київ • УНН
Президент України відреагував на російський удар по Харкову. Повідомляється про 3 загиблих і 24 постраждалих, триває рятувальна операція. Зеленський назвав росію терористом.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар по Харкову і повідомив, що відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих, триває рятувальна операція, передає УНН.
"Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон... Тобто звичайне життя звичайних людей. росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну.
Зараз у Харкові триває рятувальна операція. Всі служби на місці. На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих. Мої співчуття всім рідним і близьким", - повідомив Зеленський.
У Харкові вже 22 постраждалих внаслідок ворожої атаки24.09.24, 16:51 • 13221 перегляд
Додамо
Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією сьогодні ворог випустив по житловим районам Харкова 8 ФАБ-250.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох осіб внаслідок ворожої атаки у Харкові. Розбір завалів триває.