У Харкові вже 22 постраждалих внаслідок ворожої атаки
Київ • УНН
У Харкові відбулася ворожа атака, яка призвела до постраждалих. За повідомленням Синєгубова у Telegram, на даний момент зафіксовано 22 постраждалих.
У Харкові внаслідок ворожої атаки відомо про вже 22 постраждалих, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"На цю хвилину маємо 22 постраждалих", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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