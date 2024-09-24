В Харькове уже 22 пострадавших в результате вражеской атаки

В Харькове в результате вражеской атаки известно об уже 22 пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

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"На эту минуту имеем 22 пострадавших", - сообщил Синегубов в Telegram.

Удар рф по Харькову унес жизни уже трех человек - ОВА