В Харькове уже 22 пострадавших в результате вражеской атаки
Киев • УНН
В Харькове произошла вражеская атака, которая привела к пострадавшим. По сообщению Синегубова в Telegram, на данный момент зафиксировано 22 пострадавших.
В Харькове в результате вражеской атаки известно об уже 22 пострадавших, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На эту минуту имеем 22 пострадавших", - сообщил Синегубов в Telegram.
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