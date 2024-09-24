Удар рф по Харькову унес жизни уже трех человек - ОВА
Киев • УНН
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.
В Харькове в результате вражеской атаки количество погибших возросло до трех, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Количество погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается", - написал Синегубов в Telegram.
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