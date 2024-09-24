В Харькове враг нанес удар КАБами по двум многоэтажкам - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании КАБов в две жилые многоэтажки. Инциденты произошли в Киевском и Салтовском районах города.
В Харькове российские войска нанесли удары КАБами по двум многоэтажкам, сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник, пишет УНН.
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"Есть предварительная информация о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города24 сентября 2024, 12:47 • 7640 просмотров