В Харькове враг нанес удар КАБами по двум многоэтажкам - мэр

В Харькове российские войска нанесли удары КАБами по двум многоэтажкам, сообщил мэр города Игорь Терехов во вторник, пишет УНН.

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"Есть предварительная информация о попадании КАБов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города