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У Харкові ворог завдав удар КАБами по двох багатоповерхівках - мер

У Харкові ворог завдав удар КАБами по двох багатоповерхівках - мер

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про попадання КАбів у дві житлові багатоповерхівки. Інциденти сталися у Київському та Салтівському районах міста.

У Харкові російські війська завдали удари КАБами по двох багатоповерхівках, повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Харків під обстрілом: мер заявив про удари по чотирьох районах міста24.09.24, 15:47 • 13311 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
ihor-terekhovІгор Терехов
kyivКиїв
kharkivХарків

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