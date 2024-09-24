У Харкові ворог завдав удар КАБами по двох багатоповерхівках - мер
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про попадання КАбів у дві житлові багатоповерхівки. Інциденти сталися у Київському та Салтівському районах міста.
У Харкові російські війська завдали удари КАБами по двох багатоповерхівках, повідомив мер міста Ігор Терехов у вівторок, пише УНН.
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"Маємо попередню інформацію про потрапляння КАбів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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