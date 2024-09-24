Харків під обстрілом: мер заявив про удари по чотирьох районах міста
Київ • УНН
Ворожі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Зафіксовано прильоти двох КАБів у Салтівському районі, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
Ворожі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Наразі удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби. Але вже бачимо, що під бомбардуванням житлові райони міста", - повідомив Терехов.
Він також закликав бути обережними - у повітрі ще є КАби.
Додамо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про повторні удари.
"Прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова. Інформацію щодо руйнувань перевіряють служби", - зазначив Синєгубов.
Окупанти завдають ударів по густонаселеному району Харкова - мер24.09.24, 15:32 • 12575 переглядiв