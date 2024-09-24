Окупанти завдають ударів по густонаселеному району Харкова - мер
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Повітряні сили попередили про можливість повторних атак тактичною авіацією на Харківщині.
Окупанти наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів Харкова. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні", - повідомив Терехов.
У Повітряних силах попередили про повторні пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.
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