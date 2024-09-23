Троє поліцейських отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Старий Салтів у Харківській області, поранивши трьох поліцейських. Відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
Троє поліцейських дістали поранення внаслідок обстрілу російськими військами селища Старий Салтів у Харківській області, повідомили у понеділок у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
"23 вересня близько 08:10 військові рф, попередньо, ракетами "Торнадо-С" та касетними боєприпасами, вдарили по селищу Старий Салтів Вовчанської громади. Зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів. Внаслідок обстрілу отримали поранення двоє поліцейських 38 та 33 роки", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили у поліції, з численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували.
"Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно", - повідомили у поліції.
Як вказано, пошкоджені службові автомобілі.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Армія рф ввечері вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є постраждалі23.09.24, 08:52 • 15669 переглядiв