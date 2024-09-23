Трое полицейских получили ранения в результате вражеского обстрела в Харьковской области
Киев • УНН
Российские войска обстреляли поселок Старый Салтов в Харьковской области, ранив трех полицейских. Открыто уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.
Трое полицейских получили ранения в результате обстрела российскими войсками поселка Старый Салтов в Харьковской области, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
«23 сентября около 08:10 военные рф, предварительно, ракетами «Торнадо-С» и кассетными боеприпасами, ударили по поселку Старый Салтов Волчанской громады. Зафиксировано около пяти попаданий вражеских боеприпасов. В результате обстрела получили ранения двое полицейских 38 и 33 года», - говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, с многочисленными взрывными и осколочными ранениями их госпитализировали.
«Еще один сотрудник полиции обратился за медицинской помощью самостоятельно», - сообщили в полиции.
Как указано, повреждены служебные автомобили.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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