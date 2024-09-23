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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 9321 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 71787 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118149 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126091 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие

Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 15669 просмотра

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Российские войска обстреляли поселок Шийковка на Харьковщине, ранив двух пожилых людей. Всего за сутки зафиксировано пять вражеских обстрелов в регионе, пострадали четверо гражданских.

Вечером 22 сентября российские войска нанесли удар КАБом по поселку Шийковка Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два пожилых человека. Всего из-за обстрелов рф за прошедшие сутки - четверо пострадавших, сообщил в понедельник председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

  • 22:52 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шийковка. В результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка. Пострадали два человека: 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.
  •  15:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.
  •  14:57 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации.
  •  12:37 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Бугаевка, Рубежанское лесничество. В результате обстрела горела лесная подстилка и трава на площади 1 га.
  •  11:07 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горел двухэтажный гараж и сухая трава на площади 500 м кв.

Уже 16 пострадавших в результате ночной атаки россиян на Запорожье23.09.24, 08:31 • 15449 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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