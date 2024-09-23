Армия рф вечером ударила КАБом по поселку на Харьковщине: есть пострадавшие

Вечером 22 сентября российские войска нанесли удар КАБом по поселку Шийковка Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два пожилых человека. Всего из-за обстрелов рф за прошедшие сутки - четверо пострадавших, сообщил в понедельник председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

22:52 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шийковка. В результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка. Пострадали два человека: 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.

15:30 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горела трава на площади 1 га.

14:57 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены две хозяйственные постройки. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации.

12:37 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Бугаевка, Рубежанское лесничество. В результате обстрела горела лесная подстилка и трава на площади 1 га.

11:07 Купянский район, Кондрашевская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горел двухэтажный гараж и сухая трава на площади 500 м кв.

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