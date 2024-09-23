Армія рф ввечері вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є постраждалі
Київ • УНН
Російські війська обстріляли селище Шийківка на Харківщині, поранивши двох літніх людей. Загалом за добу зафіксовано п'ять ворожих обстрілів у регіоні, постраждали четверо цивільних.
Ввечері 22 вересня російські війська завдали удару КАБом по селищу Шийківка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві літні людини. Загалом через обстріли рф минулої доби - четверо постраждалих, повідомив у понеділок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами голови ОВА, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:
- 22:52 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.
- 15:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
- 14:57 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
- 12:37 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка, Рубіжанське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.
- 11:07 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 м кв.
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