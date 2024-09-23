Армія рф ввечері вдарила КАБом по селищу на Харківщині: є постраждалі

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Київ • УНН

 • 15669 перегляди

Російські війська обстріляли селище Шийківка на Харківщині, поранивши двох літніх людей. Загалом за добу зафіксовано п'ять ворожих обстрілів у регіоні, постраждали четверо цивільних.

Ввечері 22 вересня російські війська завдали удару КАБом по селищу Шийківка Харківської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали дві літні людини. Загалом через обстріли рф минулої доби - четверо постраждалих, повідомив у понеділок голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами голови ОВА, минулої доби фіксувались такі ворожі обстріли:

  • 22:52 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда. Постраждали дві людини: 76-річний чоловік та 64-річна жінка.
  •  15:30 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.
  •  14:57 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації.
  •  12:37 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Бугаївка, Рубіжанське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка та трава на площі 1 га.
  •  11:07 Куп'янський район, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка. Внаслідок обстрілу горів двоповерховий гараж та суха трава на площі 500 м кв.

Уже 16 постраждалих внаслідок нічної атаки росіян на Запоріжжя23.09.24, 08:31 • 15458 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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