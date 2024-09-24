Оккупанты наносят удары по густонаселенному району Харькова - мэр
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах УАБами по одному из самых населенных районов города. Воздушные силы предупредили о возможности повторных атак тактической авиацией на Харьковщине.
Оккупанты наносит удары УАБами по одному из самых населенных районов Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Враг наносит удары УАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны", - сообщил Терехов.
В Воздушных силах предупредили о повторных пусках УАБ тактической авиацией на Харьковщине.
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