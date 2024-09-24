Оккупанты наносят удары по густонаселенному району Харькова - мэр

Оккупанты наносит удары УАБами по одному из самых населенных районов Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Враг наносит удары УАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны", - сообщил Терехов.

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