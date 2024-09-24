Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города
Киев • УНН
Вражеские удары пришлись по четырем административным районам Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Зафиксированы прилеты двух УАБов в Салтовском районе, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Вражеские удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - сообщил Терехов.
Он также призвал быть осторожными - в воздухе еще есть УАбы.
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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повторных ударах.
"Прилеты двух УАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Информацию о разрушениях проверяют службы", - отметил Синегубов.
Оккупанты наносят удары по густонаселенному району Харькова - мэр24 сентября 2024, 12:32 • 7576 просмотров