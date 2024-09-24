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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города

Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 12:47  •  7229 просмотра

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Вражеские удары пришлись по четырем административным районам Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Зафиксированы прилеты двух УАБов в Салтовском районе, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Вражеские удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - сообщил Терехов.

Он также призвал быть осторожными - в воздухе еще есть УАбы.

Добавим

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повторных ударах.

"Прилеты двух УАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Информацию о разрушениях проверяют службы", - отметил Синегубов.

Оккупанты наносят удары по густонаселенному району Харькова - мэр24 сентября 2024, 12:32 • 7576 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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