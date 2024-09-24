Харьков под обстрелом: мэр заявил об ударах по четырем районам города

Вражеские удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Сейчас удары пришлись по четырем административным районам Харькова. Информация о пострадавших и разрушениях собирают соответствующие службы. Но уже видим, что под бомбежкой жилые районы города", - сообщил Терехов.

Он также призвал быть осторожными - в воздухе еще есть УАбы.

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Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о повторных ударах.

"Прилеты двух УАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова. Информацию о разрушениях проверяют службы", - отметил Синегубов.

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