Удар рф по Харкову забрав життя вже трьох людей - ОВА
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про збільшення кількості загиблих до трьох осіб внаслідок ворожої атаки у Харкові. Розбір завалів триває.
У Харкові внаслідок ворожої атаки кількість загиблих зросла до трьох, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває", - написав Синєгубов у Telegram.
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