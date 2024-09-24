Зеленский об ударе рф по Харькову: известно о трех погибших и 24 пострадавших, спасательная операция продолжается
Киев • УНН
Президент Украины отреагировал на российский удар по Харькову. Сообщается о 3 погибших и 24 пострадавших, продолжается спасательная операция. Зеленский назвал россию террористом.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский удар по Харькову и сообщил, что известно о трех погибших и 24 пострадавших, продолжается спасательная операция, передает УНН.
"Мишени для российских бомб - жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей. россия - террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну.
Сейчас в Харькове продолжается спасательная операция. Все службы на месте. На данный момент известно о трех погибших и 24 пострадавших. Мои соболезнования всем родным и близким", - сообщил Зеленский.
В Харькове уже 22 пострадавших в результате вражеской атаки24 сентября 2024, 13:51 • 4346 просмотров
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Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, по предварительной информации сегодня враг выпустил по жилым районам Харькова 8 ФАБ-250.
Напомним
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил об увеличении количества погибших до трех человек в результате вражеской атаки в Харькове. Разбор завалов продолжается.