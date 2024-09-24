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Удар рф по Харкову: ворог скинув авіабомбу на хлібзавод, одна людина загинула і 8 отримали поранення

Київ • УНН

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Російські війська завдали удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові авіабомбою ФАБ-500. Внаслідок атаки одна людина загинула, вісім отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА.

Окупанти завдали удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові, одна людина загинула, вісім постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Ворог також завдав удару по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові. Одна людина загинула. Вісім постраждали", - повідомив Синєгубов.

За його словами, обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500.

Дані оновлюються.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
fab-500FAB-500
kharkivХарків

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