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ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 05:53  •  9238 просмотра

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Генсек ООН Гутерреш заявил, что 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, большинство из них - женщины и дети. Он призвал доноров поддержать план ООН по гуманитарному реагированию на 2024 год.

В Украине в гуманитарной помощи нуждаются 15 миллионов человек, более половины из них - это женщины и дети, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на сайт ООН. 

Гутерреш осудил все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты - "где бы они ни происходили и кто бы ни был ответственен". Он указал, что все они должны немедленно остановиться.

Генсек ООН также отметил, что Организация Объединенных Наций продолжает участвовать в работе крупнейшего международного представительства в Украине. 

 Только в этом году вместе с нашими партнерами мы оказали жизненно необходимую помощь более чем 6,2 миллионам людей. Но нам нужна поддержка международного сообщества. В Украине в гуманитарной помощи нуждаются 15 миллионов человек - более половины из них женщины и дети

- заявил Гутерреш.

Впрочем, по его словам, сейчас профинансировано менее половины плана ООН по гуманитарному реагированию на 2024 год. Поэтому Генсек ООН призвал доноров помочь Организации продолжить работу на местах. 

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В последние недели мы наблюдаем возобновление подстрекательской риторики и инцидентов вокруг ядерных объектов, в частности на Запорожской атомной электростанции и, что вызывает тревогу, на Курской атомной электростанции в российской федерации. Я высоко оцениваю деятельность Международного агентства по атомной энергии, в частности его критически важное присутствие на ядерных объектах Украины, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту. Я настоятельно призываю все стороны действовать ответственно и избегать любых заявлений или действий, которые могут еще больше дестабилизировать и без того напряженную обстановку

- заявил Гутерреш.

По данным ООН, в результате широкомасштабного вторжения в Украину погибло более 11 000 мирных жителей.  "Чем дольше продолжается эта трагическая война, тем выше риск эскалации и распространения конфликта. Это не только отразится на регионе, но и усилит глобальную напряженность и разногласия - в то время, когда наш мир отчаянно нуждается в более тесном сотрудничестве и коллективных действиях. Мы должны положить конец страданиям и разорвать порочный круг насилия ради украинского народа, русского народа и всего мира", - резюмировал Гутерреш.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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