ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

В Украине в гуманитарной помощи нуждаются 15 миллионов человек, более половины из них - это женщины и дети, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Гутерреш осудил все нападения на гражданских лиц и гражданские объекты - "где бы они ни происходили и кто бы ни был ответственен". Он указал, что все они должны немедленно остановиться.

Генсек ООН также отметил, что Организация Объединенных Наций продолжает участвовать в работе крупнейшего международного представительства в Украине.

Только в этом году вместе с нашими партнерами мы оказали жизненно необходимую помощь более чем 6,2 миллионам людей. Но нам нужна поддержка международного сообщества. В Украине в гуманитарной помощи нуждаются 15 миллионов человек - более половины из них женщины и дети

Впрочем, по его словам, сейчас профинансировано менее половины плана ООН по гуманитарному реагированию на 2024 год. Поэтому Генсек ООН призвал доноров помочь Организации продолжить работу на местах.

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В последние недели мы наблюдаем возобновление подстрекательской риторики и инцидентов вокруг ядерных объектов, в частности на Запорожской атомной электростанции и, что вызывает тревогу, на Курской атомной электростанции в российской федерации. Я высоко оцениваю деятельность Международного агентства по атомной энергии, в частности его критически важное присутствие на ядерных объектах Украины, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту. Я настоятельно призываю все стороны действовать ответственно и избегать любых заявлений или действий, которые могут еще больше дестабилизировать и без того напряженную обстановку