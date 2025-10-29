$42.070.07
28 октября, 20:10
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
28 октября, 10:50
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
28 октября, 09:42
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
28 октября, 09:30
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
28 октября, 09:24
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
День отшельника и День военного финансиста Вооруженных сил Украины: что еще отмечают 29 октября

Киев • УНН

 • 986 просмотра

29 октября отмечают День военного финансиста ВСУ, Международный день ухода и поддержки, День отшельника, Всемирный день псориаза, День работников службы вневедомственной охраны МВД и День памяти преподобного Аврамия Затворника. Эти даты посвящены военным финансистам, работникам по уходу, уединению, людям с псориазом, охранникам и памяти святого.

День отшельника и День военного финансиста Вооруженных сил Украины: что еще отмечают 29 октября

Сегодня, 29 октября, отмечают День военного финансиста Вооруженных сил Украины и День отшельника – время устроить себе "социальный детокс от мира", чтобы снять стресс, восстановить силы и сосредоточиться на важных мыслях, пишет УНН.

День военного финансиста Вооруженных сил Украины

29 октября в Украине отмечают День военных финансистов Вооруженных сил. Праздник учрежден в 1999 году приказом Министерства обороны, чтобы подчеркнуть роль военнослужащих финансово-экономических органов и повысить престиж финансовой службы ВСУ.

Дата выбрана не случайно: 29 октября 1991 года было основано Финансовое управление Министерства обороны Украины. Военные финансисты отвечают за своевременные выплаты солдатам, денежные вознаграждения и контроль за правильным расходованием средств на оборону.

Международный день ухода и поддержки

Ежегодно 29 октября мир отмечает Международный день ухода и поддержки – событие, напоминающее об огромной ценности труда людей, которые заботятся о других. Этот день, провозглашенный ООН в 2023 году, призван призывать правительства создавать политику, защищающую работников этой сферы.

Уход – это не только забота о детях, пожилых людях или больных, но и ежедневные бытовые дела: приготовление еды, уборка, поддержка семьи. Спрос на такие услуги стремительно растет, но условия работы в этой сфере остаются сложными: низкие зарплаты, отсутствие социальной защиты, физическое и эмоциональное истощение, а порой даже насилие.

Международная федерация Public Services International (PSI) подчеркивает: качественный уход возможен только тогда, когда люди, которые его обеспечивают, имеют достойную оплату, обучение и поддержку. PSI выступает за то, чтобы уход был общественным приоритетом, а государственные услуги – доступными для каждого.

Больше, чем ожидалось: в Украине уже 559 семей патронатных воспитателей, которые поддерживают более тысячи детей в сложных жизненных обстоятельствах11.08.25, 14:26 • 3580 просмотров

День отшельника

29 октября в США отмечают День отшельника – идеальный повод отойти от суеты, выключить все уведомления и провести время наедине. Такой короткий "детокс от мира" помогает снять стресс, восстановить силы и сосредоточиться на важных мыслях. А для некоторых людей уединение – не просто выбор, а стиль жизни.

Точные данные об основателе праздника отсутствуют, однако многие связывают эту дату с годовщиной святого Колмана Дуаха, великого аскета и отшельника, одного из самых почитаемых святых Ирландии.

Всемирный день псориаза

Всемирный день псориаза инициирован Международной Федерацией Ассоциаций больных псориазом с 2004 года. Это особый день, который объединяет около 125 миллионов людей, живущих с этим хроническим заболеванием.

Псориаз – одно из самых распространенных кожных заболеваний, которым страдают от 2% до 7% населения планеты. Это неинфекционное воспаление кожи с периодами обострений и ремиссий, а при тяжелых формах может поражать суставы.

Праздник объединяет врачей-дерматологов и пациентов и направлен на повышение осведомленности о псориазе, оказание поддержки тем, кто живет с болезнью, и борьбу со стигмой, которая часто сопровождает людей с кожными заболеваниями.

Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра23.10.25, 14:58 • 4043 просмотра

День работников службы вневедомственной охраны МВД

Ежегодно в этот день чествуют работников вневедомственной охраны, чей напряженный труд обеспечивает безопасность государственных учреждений, режимных и стратегических объектов, учебных заведений, офисных зданий и других важных объектов.

Вневедомственная охрана возникла после указа 1952 года, который определил порядок введения охранных работников во всех сферах. Документ предусматривал создание внешних служб охраны в каждой республике, областном центре и крупном городе, которые бы охраняли объекты независимо от того, к какому ведомству они принадлежат.

День памяти преподобного Аврамия Затворника

29 октября православные верующие отмечают День памяти преподобного Аврамия Затворника, который был монахом Киево-Печерского монастыря и провел молодые годы в Ближних Пещерах Святого Антония.

Аврамий дожил до преклонного возраста и умер в 360 году. Рано покинул родной дом и посвятил жизнь молитве в пустыне, а наследство от семьи раздал нищим. Святой стал пресвитером в языческом селении Месопотамии. Три года он учил местных людей христианству и строил храм вместо капища. Когда все жители приняли веру, он вернулся жить в свою пустынную келью.

По преданию, дьявол несколько раз пытался искусить Аврамия, принимая разные образы, но святой всегда распознавал его злые намерения и отражал искушения. Ныне его мощи хранятся в Киево-Печерской Лавре.

Впервые за 500 лет: Король Великобритании помолился вместе с Папой Римским24.10.25, 01:32 • 3289 просмотров

Алена Уткина

