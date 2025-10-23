Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра

$41.760.01
48.370.10
ukenru
11:30 • 2020 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 5106 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 9894 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 11729 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 13117 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 9456 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
07:25 • 14202 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
07:22 • 15951 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
07:21 • 24983 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
06:59 • 14407 просмотра
Графики почасовых отключений света сегодня в 12 регионах - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.2м/с
58%
746мм
Популярные новости
В Перу объявили чрезвычайное положениеVideo23 октября, 03:07 • 20988 просмотра
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 7168 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 13951 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 11914 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 5708 просмотра
публикации
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 9902 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 11733 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 13121 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto07:21 • 24985 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю06:17 • 12063 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ульф Кристерссон
Дональд Трамп
Илон Маск
Юрий Игнат
Актуальные места
Украина
Китай
Донецкая область
Великобритания
Швеция
Реклама
УНН Lite
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 29584 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 49627 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 63557 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 72262 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 61751 просмотра
Актуальное
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Грибы
Техника
Золото

Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Центр общественного здоровья предоставил семь правил для уменьшения риска инфицирования во время маникюра и педикюра. Эти советы помогут избежать бактериальных, грибковых и вирусных инфекций, которые могут привести к онихолизису, бородавкам и грибку ногтей.

Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра

Профессионально выполненный маникюр и педикюр в салоне – привычное дело для многих. Однако в процессе кожу на наших руках и ногах легко поцарапать или порезать — и мы этого можем даже не заметить. Так образуются открытые ранки, через которые есть риск инфицирования клиента бактериями, грибками или вирусами, особенно если персонал салона не соблюдает правила стерилизации оборудования и поверхностей, а мастер не проводит качественной гигиены рук себе и клиенту. Эти бактерии, грибки или вирусы могут привести к развитию ряда инфекционных заболеваний, в частности онихолизиса (отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа, одно из самых распространенных последствий "неправильного" маникюра, которое, среди прочих причин, может возникать из-за инфекций), бородавок (вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ)) и грибка ногтей.

В третью неделю октября, которая традиционно является Международной неделей профилактики инфекций (IIPW), Центр общественного здоровья делится семью правилами, которые помогут вам уменьшить риск инфицирования во время посещения салона маникюра и педикюра, передает УНН.

В Центре дали советы, что делать и чего избегать в салонах красоты:

1. Соблюдайте правила гигиены рук.

Тщательно вымойте руки перед процедурой и убедитесь, что мастер тоже это сделал. Также обязательно мастер маникюра и педикюра должен работать в одноразовых медицинских перчатках.

2. Обращайте внимание на подготовку инструментов к процедуре.

Мастера маникюра и педикюра должны очищать и дезинфицировать металлические инструменты, а затем стерилизовать их в автоклаве. Храниться инструменты должны тоже в безопасных условиях. Пилки, апельсиновые палочки, полировочные бафы и другие материалы, которые сложно дезинфицировать, следует выбрасывать после каждого использования.

Не стесняйтесь спрашивать мастера о методах обработки и отказываться от процедуры, если не уверены в безопасности инструментов.

3. Отложите визит, если у вас есть заболевания или повреждения кожи.

Если у вас диагностировано инфекционное заболевание кожи, например, микоз (более распространенное название — грибок) или же есть его видимые признаки — стоит отложить визит, даже если заболевание не поразило кожу кистей или стоп.

Перенести запись лучше и если на ваших руках или ногах есть открытые раны, в частности порезы, а также дерматит, обострение псориаза и т.д.

4. Не брейте ноги по крайней мере за 24 часа до процедуры педикюра.

На только что выбритых участках кожи могут быть незаметные мелкие порезы, уязвимые к разнообразным инфекциям.

5. Не позволяйте удалять мозоли.

Во время маникюра или педикюра мастер может предложить "отшлифовать" или удалить мозоли. Однако такие процедуры должен выполнять врач-подолог или дерматолог при наличии показаний.

6. Откажитесь от пилинга рыбками.

Некоторые салоны, кроме уже привычных процедур, предлагают пилинг рыбками Garra rufa (фишпилинг). Принцип выглядит простым: человек погружает ноги в аквариум или другую емкость с рыбками, которые "съедают" ороговевшие частички кожи. Такая процедура увеличивает риск распространения инфекций. Среди причин: аквариумы сложнее дезинфицировать, поскольку после каждой процедуры нужно изымать рыб, а самих рыбок могут использовать для оказания услуги разным клиентам.

7. Берегите кутикулы.

Кутикулы создают барьер, который уберегает ноготь от попадания под него бактерий, грибков и вирусов. Обрезание кутикул уничтожает этот барьер, а во время самой процедуры есть риск порезов. Лучше выбрать необрезной маникюр и педикюр.

Антонина Туманова

ЗдоровьеЛайфхаки
Грибы