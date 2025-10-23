Почему стоит отказаться от пилинга рыбками и не позволять удалять мозоли: важные советы для безопасного маникюра и педикюра

Профессионально выполненный маникюр и педикюр в салоне – привычное дело для многих. Однако в процессе кожу на наших руках и ногах легко поцарапать или порезать — и мы этого можем даже не заметить. Так образуются открытые ранки, через которые есть риск инфицирования клиента бактериями, грибками или вирусами, особенно если персонал салона не соблюдает правила стерилизации оборудования и поверхностей, а мастер не проводит качественной гигиены рук себе и клиенту. Эти бактерии, грибки или вирусы могут привести к развитию ряда инфекционных заболеваний, в частности онихолизиса (отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа, одно из самых распространенных последствий "неправильного" маникюра, которое, среди прочих причин, может возникать из-за инфекций), бородавок (вызванных вирусом папилломы человека (ВПЧ)) и грибка ногтей.

В третью неделю октября, которая традиционно является Международной неделей профилактики инфекций (IIPW), Центр общественного здоровья делится семью правилами, которые помогут вам уменьшить риск инфицирования во время посещения салона маникюра и педикюра, передает УНН.

В Центре дали советы, что делать и чего избегать в салонах красоты:

1. Соблюдайте правила гигиены рук.

Тщательно вымойте руки перед процедурой и убедитесь, что мастер тоже это сделал. Также обязательно мастер маникюра и педикюра должен работать в одноразовых медицинских перчатках.

2. Обращайте внимание на подготовку инструментов к процедуре.

Мастера маникюра и педикюра должны очищать и дезинфицировать металлические инструменты, а затем стерилизовать их в автоклаве. Храниться инструменты должны тоже в безопасных условиях. Пилки, апельсиновые палочки, полировочные бафы и другие материалы, которые сложно дезинфицировать, следует выбрасывать после каждого использования.

Не стесняйтесь спрашивать мастера о методах обработки и отказываться от процедуры, если не уверены в безопасности инструментов.

3. Отложите визит, если у вас есть заболевания или повреждения кожи.

Если у вас диагностировано инфекционное заболевание кожи, например, микоз (более распространенное название — грибок) или же есть его видимые признаки — стоит отложить визит, даже если заболевание не поразило кожу кистей или стоп.

Перенести запись лучше и если на ваших руках или ногах есть открытые раны, в частности порезы, а также дерматит, обострение псориаза и т.д.

4. Не брейте ноги по крайней мере за 24 часа до процедуры педикюра.

На только что выбритых участках кожи могут быть незаметные мелкие порезы, уязвимые к разнообразным инфекциям.

5. Не позволяйте удалять мозоли.

Во время маникюра или педикюра мастер может предложить "отшлифовать" или удалить мозоли. Однако такие процедуры должен выполнять врач-подолог или дерматолог при наличии показаний.

6. Откажитесь от пилинга рыбками.

Некоторые салоны, кроме уже привычных процедур, предлагают пилинг рыбками Garra rufa (фишпилинг). Принцип выглядит простым: человек погружает ноги в аквариум или другую емкость с рыбками, которые "съедают" ороговевшие частички кожи. Такая процедура увеличивает риск распространения инфекций. Среди причин: аквариумы сложнее дезинфицировать, поскольку после каждой процедуры нужно изымать рыб, а самих рыбок могут использовать для оказания услуги разным клиентам.

7. Берегите кутикулы.

Кутикулы создают барьер, который уберегает ноготь от попадания под него бактерий, грибков и вирусов. Обрезание кутикул уничтожает этот барьер, а во время самой процедуры есть риск порезов. Лучше выбрать необрезной маникюр и педикюр.